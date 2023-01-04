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Бригада врачей Центра медицины катастроф оказала помощь после ДТП на трассе в ВКО

4 Января 2023, 11:37
Бригада врачей Центра медицины катастроф оказала помощь после ДТП на трассе в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – От участкового инспектора поступила информация о том, что в 5 км от села Привольное в сторону города Семея автомобиль марки «Lada» съехал в кювет. В салоне заблокированными остались пять человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.

Бригада врачей Центра медицины катастроф, прибыв на место происшествия, откопала транспортное средство из снега и, вскрыв двери автомобиля, эвакуировали пятерых пассажиров. Оказав первую помощь и убедившись, что нет травм, путников разместили в местную мечеть, предоставив теплые одеяла и горячий чай.

О штормовом предупреждении было объявлено заблаговременно.

ДЧС ВКО напоминает о соблюдении правил безопасности. При штормовом предупреждении не следует рисковать и выезжать за пределы населенных пунктов. Информацию о погодных условиях можно получить в мобильном приложении «Darmen».

При чрезвычайной ситуации необходимо сообщать по номеру «112».


Фото: Пресс-служба ДЧС ВКО

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