Бригада «скорой помощи» погибла в ДТП в Атырауской области

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Бригада «скорой помощи» погибла в ДТП в Атырауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе Департаменте полиции региона, ДТП произошло около села Зинеден Исатайского района. На трассе, ведущей в Астрахань, ремонт которой начался в прошлом году, «скорая помощь» столкнулась с военным КамАзом.

Известно, что в машине «скорой помощи», принадлежащей врачебной амбулатории Исатайского района, находились водитель и два медицинских работника. Все они погибли.

В Западном региональном военно-следственном управлении МВД РК сообщили, что за рулем КамАЗа находился 20-летний солдат срочной службы.







