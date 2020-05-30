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Бригада «скорой помощи» погибла в ДТП в Атырауской области
30 Мая 2020 01:30
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АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Бригада «скорой помощи» погибла в ДТП в Атырауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Как сообщили в пресс-службе Департаменте полиции региона, ДТП произошло около села Зинеден Исатайского района. На трассе, ведущей в Астрахань, ремонт которой начался в прошлом году, «скорая помощь» столкнулась с военным КамАзом.
Известно, что в машине «скорой помощи», принадлежащей врачебной амбулатории Исатайского района, находились водитель и два медицинских работника. Все они погибли.
В Западном региональном военно-следственном управлении МВД РК сообщили, что за рулем КамАЗа находился 20-летний солдат срочной службы.
Ключевые слова: Атырауская область, ДТП, МВД РК,
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