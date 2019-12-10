Бригада «неотложки» в Костанае спасла из пожара двух детей

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Сотрудники бригады неотложной медицинской помощи поликлиники № 3 г. Костаная получили грамоту от начальника Департамента по ЧС Костанайской области полковника гражданской защиты Т. Какимова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КЧС.

Водителя Бекежана Бектасова и фельдшера Гульнару Мустафину поощрили за мужество и самоотверженность, проявленные при спасении человеческих жизней от огня. Но больше всего им, конечно, благодарны родители, которых в тот момент не было дома, ведь они спасли самое дорогое, что у них есть: детей 6 и 11 лет.

В тот день, 7 декабря, в 17:10 бригада «неотложки» ехала на вызов по ул. Летунова. На дороге они увидели 9-летнюю девочку, которая просила о помощи: ее брат и сестра находились в горящем доме. Б. Бектасов и Г. Мустафина в считанные секунды оказались во дворе, куда повела их взволнованная девочка. Дети прижались к одному из окон дома, а сквозь другое окно они увидели языки открытого пламени в соседней комнате. Времени на раздумье не было. Однако попасть внутрь дома через горящую входную дверь было уже невозможно. Выбить окно ногой у Бекежана тоже не получилось. Тогда он взял лежащую рядом с домом трубу, и с размаху ударил ею по раме, выбив ее из проема. Затем он забрался в дом и вытащил детей наружу.





Подъехавшая машина скорой помощи, госпитализировала детей в больницу. После осмотра их отпустили домой. Потушить огонь в доме удалось быстро, благодаря стараниям подоспевших пожарных.

Принимая слова благодарности от руководства областного ЧС, Бекежан Бектасов и Гульнара Мустафина отметили большую заслугу 9-летней девочки Александры Панфиловой, которая смогла выбраться из горящего дома и, тем самым, спасла брата и сестру. На торжественной линейке в школе, где учится Александра Панфилова, заместитель начальника ДЧС подполковник гражданской защиты А. Оримбаев вручил ей поощрительную грамоту.







