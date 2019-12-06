Бригада Десантно-штурмовых войск поднята по тревоге в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В ходе рабочей поездки министра обороны РК в Алматинский гарнизон бригада Десантно-штурмовых войск была внезапно поднята по сигналу учебной тревоги. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

При приведении части в боевую готовность в 5:30 были проверены действия личного состава, своевременный выход боевой техники в заданный район, постановка задач командиром бригады, а также слаженность действий подразделений. В ходе отработки мероприятия министром обороны поручено объявить взыскание одному из офицеров за необеспечение мер безопасности личного состава.





Кроме того, в Алматинском гарнизоне были проверены отдельный полк связи и бригада противовоздушной обороны. В частности, состояние техники связи и автомобильной техники, склады и другие объекты части, а также организация боевого дежурства на командных пунктах.

Важной частью в ходе рабочей поездки стало присвоение отряду специального назначения имени полковника Бориса Керимбаева и открытие мемориальной доски в его честь.

Как отмечалось в выступлениях на торжественном мероприятии, присвоение воинской части имени Бориса Керимбаева послужит мощным стимулом для повышения ответственности военнослужащих и поддержания боевой выучки на высоком уровне. В мероприятии приняли участие командование и личный состав части, ветераны спецназа, а также супруга полковника Керимбаева.





«Я сегодня настолько счастлива, как будто заново родилась. Конечно, мы пережили огромнейшую утрату, не только для меня, я думаю, для каждого из вас, стоящих здесь, он был, действительно, настоящим учителем. Желаю вам всем здоровья, семейного благополучия и поздравляю с высокой наградой», – сказала Раиса Артемовна Керимбаева.

Борис Тукенович Керимбаев родился 12 января 1948 года в посёлке Прудки Алматинской области. Он окончил Ташкентское высшее общевойсковое командное училище имени В. И. Ленина. Офицерскую службу начинал командиром мотострелкового взвода в группе советских войск в Германии, командовал разведротой в Среднеазиатском военном округе, возглавлял штаб, а позже – мотострелковый батальон.





В 1980 году Керимбаева оформили для загранкомандировки в Эфиопию в должности советника командира пехотной бригады. В том же году он назначен командиром формируемого в г. Капчагай 177-го отдельного отряда спецназначения.

В 1981 году полковник Борис Керимбаев был отправлен в Афганистан. Его отряд сразу приступил к боевым действиям против формирований моджахедов.

Офицер был ключевым участником противостояния советских войск и отрядов Ахмад Шах Масуда в Панджшерском ущелье. В 1982 году отряд под его командованием был переброшен туда для частичного контроля и блокирования формирований афганских моджахедов на неопределённый срок.





Через 8 месяцев постоянных огневых контактов с преобладающим по численности противником, регулярных засадных операций и рейдов, главарь моджахедов вынужден был согласиться на временное перемирие. Итогом стало прекращение боевых действий группировки против советских войск. В марте 1983 года полковник Керимбаев вывел все подразделения из ущелья.

Прозвище «Кара майор» командир получил от своего личного состава и именно так остался в памяти военнослужащих.

После возвращения офицер служил заместителем командира 22-й отдельной бригады спецназначения в город Капчагай, командиром 546-й отдельного учебного полка спецназначения. В 1992 году по состоянию здоровья уволился из Вооружённых сил в звании полковника.

12 февраля 2019 года после продолжительной болезни Борис Керимбаев ушёл из жизни в Алматы.

Офицер награждён орденом «Красного Знамени», «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» (3 степени), орденом «Айбын» (1 степени) и юбилейными медалями.