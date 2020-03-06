Брифинг по предотвращению проникновения коронавируса прошел в Туркменистане

АШГАБАД. КАЗИНФОРМ – В Министерстве иностранных дел Туркменистана состоялся очередной брифинг с участием глав и представителей дипломатических миссий и международных организаций, аккредитованных в Туркменистане. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на посольство Туркменистана в РК.

В ходе брифинга по мерам, предпринимаемым в Туркменистане для предотвращения проникновения в страну особо опасных инфекционных заболеваний, в частности коронавируса COVID-19, выступил заместитель министра иностранных дел В. Хаджиев и министр здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана Н.Аманнепесов.

Подчеркивалось, что под руководством Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, в стране предпринимаются все необходимые меры по профилактике опасных инфекционных заболеваний. Эта работа проводится в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения и с учетом национального законодательства Туркменистана.

«В январе в стране была создана чрезвычайная комиссия по борьбе с распространением болезней. Участники брифинга были проинформированы о том, что ни одного случая заболевания или подозрения на коронавирус в Туркменистане не зафиксировано.

Туркменистан выступает за своевременное информирование и обучение населения, включая расширение эпидемиологического надзора. В стране приняты все меры по обеспечению необходимыми медикаментами и средствами медицинского назначения», - говорится в сообщении.

Было также отмечено, что правительство Туркменистана предпринимает все меры для бесперебойного функционирования наземного, железнодорожного, воздушного и морского видов транспорта.