Брифинг по итогам выборов в Мажилис Парламента состоялся для чешских СМИ

ПРАГА. КАЗИНФОРМ - 14 января в Посольстве Республики Казахстан в Чешской Республике состоялся брифинг в онлайн формате с участием чешских экспертов и представителей средств массовой информации, посвященный итогам выборов в Мажилис Парламента Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Посольства Республики Казахстан в Чешской Республике.

В мероприятии приняли участие представители ряда республиканских изданий: «Чешские новины», «Пражские новости», «Государственные новины», «Информационная Прага», «Ало, новости», «Е15», интернет-ресурсов «Чешское радио», «Центральное Чешское телевидение», а также представители европейского интернет-портала «Интеграл ТВ».

Участники видеоконференции были проинформированы о нововведениях в избирательном законодательстве Казахстана, об политических партиях, принимавших участие в выборах, о мерах обеспечения безопасности всех участников выборного процесса, о результатах голосования на выборах в Мажилис, а также об оценке международных наблюдателей и представителей зарубежных СМИ прошедших выборов.

Чешские эксперты проявили большой интерес к главному политическому событию страны – выборам, отметив высокий уровень организации голосования в Казахстане в условиях пандемии.

В своем выступлении главный редактор чешского издания «Пражские новости» Алеш Флитчер подчеркнул:

«Выборы в Казахстане прошли на высоком уровне. Об этом свидетельствуют многочисленные оценки международных наблюдателей, в том числе и представителей Чехии. Но особо на меня произвело впечатление сама предвыборная кампания, а именно впервые введенная в политической борьбе система «Праймериз», - сказал Алеш Флитчер.