+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -29 °С
Алматы: -12 °С
USD 419.15 EUR 510.9
RUB 5.68 CNY 64.82
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Брифинг по итогам выборов в Мажилис Парламента состоялся для чешских СМИ

14 Января 2021 22:04
Поделиться:
Брифинг по итогам выборов в Мажилис Парламента состоялся для чешских СМИ

ПРАГА. КАЗИНФОРМ - 14 января в Посольстве Республики Казахстан в Чешской Республике состоялся брифинг в онлайн формате с участием чешских экспертов и представителей средств массовой информации, посвященный итогам выборов в Мажилис Парламента Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Посольства Республики Казахстан в Чешской Республике.

Новости по теме
Опубликован список зарегистрированных депутатов маслихата Нур-Султана
В Мажилисе проходят консультации парламентского большинства и парламентской оппозиции По итогам выборов в маслихаты Nur Otan поддержали 82% избирателей – Бауыржан Байбек Депутаты Мажилиса VII созыва получили депутатские удостоверения и значки в ЦИК РК

В мероприятии приняли участие представители ряда республиканских изданий: «Чешские новины», «Пражские новости», «Государственные новины», «Информационная Прага», «Ало, новости», «Е15», интернет-ресурсов «Чешское радио», «Центральное Чешское телевидение», а также представители европейского интернет-портала «Интеграл ТВ».

Участники видеоконференции были проинформированы о нововведениях в избирательном законодательстве Казахстана, об политических партиях, принимавших участие в выборах, о мерах обеспечения безопасности всех участников выборного процесса, о результатах голосования на выборах в Мажилис, а также об оценке международных наблюдателей и представителей зарубежных СМИ прошедших выборов.


Чешские эксперты проявили большой интерес к главному политическому событию страны – выборам, отметив высокий уровень организации голосования в Казахстане в условиях пандемии.

В своем выступлении главный редактор чешского издания «Пражские новости» Алеш Флитчер подчеркнул:

«Выборы в Казахстане прошли на высоком уровне. Об этом свидетельствуют многочисленные оценки международных наблюдателей, в том числе и представителей Чехии. Но особо на меня произвело впечатление сама предвыборная кампания, а именно впервые введенная в политической борьбе система «Праймериз», - сказал Алеш Флитчер.


Подписывайтесь на наш канал:

#Внешняя политика Казахстана   #СМИ   #Выборы   #Политические партии  
Поделиться:
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Сафаргалиева Малика
Сафаргалиева Малика
954-047
rusred@inform.kz

Архив