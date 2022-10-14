14 Октября 2022, 13:38

Брифинг оппозиционного кандидата Нурлана Ауесбаева был сорван

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Партия ОСДП заявила о срыве брифинга, на котором ее представители планировали рассказать о предагитационной деятельности кандидата в Президенты РК Нурлана Ауесбаева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на страницу партии в сети Facebook.

«Нам сорвали брифинг! Сегодня в 11:00 у нас была запланирована пресс-конференция с участием СМИ в бизнес-центре «Марден». На ней мы планировали озвучить промежуточные результаты предагитационной деятельности, но прямо перед началом мероприятия нам заявили, что в бизнес-центре ведутся аварийные работы и не впустили в конференц-зал. Другие арендаторы вполне спокойно продолжают работать. Устранение аварии на них никак не сказалось.

Партия ОСДП расценивает это как попытку оказать давление на нашего кандидата. Мы – единственная оппозиционная партия, участвующая в выборах. Естественно, что многим во власти это не нравится.

Но мы не сдадимся! Сегодня в 12:30 мы выйдем в прямой эфир на страницах в Facebook и Instagram, где проведем онлайн-брифинг, на котором расскажем о том, как ведется наша предагитационная работа», - сказано в сообщении партии.

Ранее сообщалось, что Общенациональная социал-демократическая партия выдвинула своего кандидата в Президенты Республики Казахстан. Им стал Нурлан Ауесбаев. 7 октября кандидат от Общенациональной социал-демократической партии Нурлан Ауесбаев подал документы в ЦИК. Нурлан Ауесбаев сдал экзамен по казахскому языку. В Центральной избирательной комиссии РК состоялось заседание Лингвистической комиссии по установлению свободного владения государственным языком Ауесбаева Нурлана Сатыбалдиевича. Позже ЦИК РК признала кандидата в Президенты от ОСДП Нурлана Ауесбаева соответствующим всем предъявляемым требованиям.

Фото: facebook.com/osdp.kz