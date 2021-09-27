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    11:56, 27 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Брифинг о мерах по реализации Послания Президента от 1 сентября 2021 года состоится в Нур-Султане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В четверг, 30 сентября, в 15.00 часов в пресс-центре Правительства РК состоится брифинг о мерах по реализации Послания Главы государства К. Токаева «Единство народа и системные реформы – прочная основа процветания страны», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Primeminister.kz.

    Спикерами выступят: заместитель Премьер-Министра РК Р. Скляр; министр сельского хозяйства РК Е. Карашукеев; министр индустрии и инфраструктурного развития РК Б. Атамкулов; министр энергетики РК М. Мирзагалиев.

    Брифинг будет транслироваться в прямом эфире на телеканале «Хабар 24», в режиме онлайн на сайте PrimeMinister.kz и официальных аккаунтах в социальных сетях.

    Вопросы принимаются по электронному адресу [email protected] до 16.00 29 сентября включительно.


    Теги:
    Правительство Правительство РК Послание Президента-2021
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