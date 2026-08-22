Brent завершила неделю выше $94 за баррель

Мировые цены на нефть завершили торги 21 августа ростом на фоне сохраняющихся рисков для поставок с Ближнего Востока. Стоимость Brent поднялась выше 94 долларов за баррель, передает агентство Kazinform со ссылкой на Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent закрылись на уровне 94,39 доллара за баррель. Американская нефть WTI завершила торги на отметке 87,06 доллара за баррель.

По итогам недели Brent подорожала на 6,39%, WTI — на 5,66%. Оба эталонных сорта достигли максимальных уровней с 24 июля.

Поддержку нефтяным котировкам оказало усиление опасений по поводу возможного сокращения поставок из Ирана после заявления президента США Дональда Трампа о возможных санкциях против стран, продолжающих торговлю с Тегераном. Дополнительным фактором остается ограниченное судоходство через Ормузский пролив.

При этом рост цен частично сдерживает увеличение альтернативных поставок, в том числе из США, ОАЭ и Венесуэлы.

Ранее сообщалось, что нефть дорожает вторую неделю подряд. С четверга на пятницу Brent приблизилась к 94 долларам за баррель.