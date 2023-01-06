Brent подорожает в 2023 году до $110 за баррель – прогноз UBS

6 Января 2023, 17:25

БАКУ. КАЗИНФОРМ – Цены на нефть продолжат расти в 2023 году на фоне недостаточных инвестиций в добычу и восстановления экономики Китая и развивающихся стран, полагают эксперты швейцарского банка UBS Group AG, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на организацию.

Котировки Brent в конце этого года достигнут $110 за баррель, WTI – $107 за баррель, говорится в прогнозе банка.

Фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures вчера торговались в районе $78,30 за баррель, контракты на нефть WTI – около отметки в $73,80 за баррель.

«Мы ожидаем, что спрос на нефть вырастет на 1,6 млн баррелей в сутки, причем совокупный спрос превысит рекордные 103 млн баррелей в сутки во второй половине 2023 года», - отмечается в отчете UBS. Львиная доля роста придется на развивающиеся экономики Азии.

Тем временем предложение нефти в странах, не входящих в ОПЕК+, в 2023 году повысится на 1,3 млн б/с, прогнозируют аналитики банка.

Ограничивающим фактором цен на черное золото является быстрый рост затрат из-за повышенной инфляции, жесткого рынка труда в США и других ограничений цепочки поставок.

Что касается Азербайджана, в прогнозах правительства АР сообщается, что добыча нефти с газоконденсатом в стране на 2023 год прогнозируется на уровне 31,2 млн тонн против 32,7 млн тонн, прогнозируемых на 2022 год, то есть в текущем году спад нефтедобычи составит 4,6 %.

Цены на нефть выросли в пятницу в надежде на увеличение спроса в Китае, но более широкие перспективы мировой экономики привели к недельному снижению цен на сырую нефть.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 56 центов, или на 0,71 %, до 79,25 доллара за баррель. Фьючерсы на нефть марки West Texas Intermediate в США подорожали на 60 центов, или на 0,81 %, до 74,27 доллара.

Фото: ubs.com