Брендбук к 150-летию народного батыра Амангельды Иманова презентовали в Астане

18 Января 2023, 19:00

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В столице к 150-летию народного батыра, организатора национально-освободительного восстания казахского народа 1916 года Амангельды Иманова презентовали брендбук, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Автор брендбука – известный художник, иллюстратор, дизайнер, член Союза художников Алмас Сыргабай, который в последние годы рисует картины в стиле «Digital art» с использованием компьютерной графики. Художник также является автором логотипа к 150-летию учителя нации Ахмета Байтурсынова.

В качестве брендбука презентовали футболки, магниты, кепки, блокноты с изображением Амангельды Иманова.

«За основу взял портрет Амангельды Иманова, написанный известным художником Абылханом Кастеевым. Рисовал в стиле «Digital art», поэтому пришлось немного изменить. Если посмотреть поближе, в глазах батыра отражается его характер, храбрость. При использовании компьютерной графики нужно следовать монументальному порядку. Многие об этом могут и не знать. Таким образом, создал портрет народного батыра, соблюдая все требования», - поделился художник.

По его словам, очень важно выпускать такие брендбуки, чтобы казахстанцы не забывали, какая юбилейная дата отмечается в этом году.

Руководитель общественного фонда «Амангельды Иманов» Толкын Султан рассказала о том, какие мероприятия будут проводить в течение года в рамках 150-летия народного батыра.

«В этом году исполняется 150 лет со дня рождения народного батыра Амангельды Иманова. Не все мероприятия организовываются общественным фондом. В столице создана рабочая группа, которая занимается организацией и проведением ряда мероприятий: культурные, спортивные, духовно-нравственные. Мы тесно сотрудничаем с акиматом района Амангельды Костанайской области, акиматом региона, советуемся с ними, вносим предложения», - поделилась руководитель фонда Толкын Султан.

Она подчеркнула, что презентация брендбука – лишь начало масштабных мероприятий, которые планируется провести в этом году. 3 апреля в день рождения народного батыра Амангельды Иманова в Национальном музее планируется провести научно-практическую конференцию. На этой конференции будет организована выставка ценных реликвий и артефактов, связанных с национально-освободительным восстанием казахского народа 1916 года.

Также 4 апреля в Государственной академической филармонии им. Е. Рахмадиева пройдет академический концерт, на котором прозвучат произведения, посвященные народному герою Амангельды Иманову.

«Союз композиторов Казахстана тоже хочет внести свою лепту в организацию мероприятий, посвященных 150-летию Амангельды Иманова. Как вы знаете, Мукан Тулебаев и Евгений Брусиловский создали оперу «Амангельды». Китайский композитор также написал симфонию «Амангельды». Все эти произведения вы услышите на концерте. Я тоже хочу внести свой вклад как композитор. Поэтому сейчас пишу произведение. 4 апреля презентую публике свою композицию. Мы объединим симфонический оркестр и оркестр народных инструментов. Это будет некий инструмент и масштабный концерт, приуроченный к 150-летию Амангельды Иманова. Союз композиторов Казахстана всегда готов посодействовать организации и проведению таких мероприятий», - добавил председатель филиала Союза композиторов Казахстана в Астане Серикжан Абдинуров.