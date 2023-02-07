Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Экономика

Бренд «Мы открылись» - кто пришел на смену McDonald's в РК

7 Февраля 2023, 14:21
Бренд «Мы открылись» - кто пришел на смену McDonald's в РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Председатель Комитета технического регулирования Куаныш Еликбаев рассказал о компании, точки которой открылись на месте сети McDonald's, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Казахстанцы вместо бренда видели лишь надпись «Мы открылись». Как подтвердил К. Еликбаев, именно под таким логотипом пока работает казахстанская компания.

«Казахстанская компания, которая занимается сетью ресторанов, открылась с логотипом «Мы открылись». То есть бренд McDonald's ушел из Казахстана», - сказал Куаныш Еликбаев на брифинге в Правительстве.

По его словам, ассортимент на 80% совпадает с тем, что был здесь раньше.

«Сейчас там продается на 80% тот же ассортимент, насколько мы знаем, в ближайшее время основные, незаменимые комплектующие, которые в этих товарах применяются, также из РФ, но по заверениям этой компании, казахстанской. Проводится работа, чтобы применять казахстанское сырье, в том числе мясного и молочного происхождения», - добавил спикер.

Фото: Reuters


Новости по теме
Опубликован календарь итоговых экзаменов в школах Казахстана
Дорогу Караганда-Балхаш достроят в 2023 году
Правительство РК не будет дополнительно финансировать льготное автокредитование
Теги:
Читайте также
Казахстан ратифицировал соглашение о проверке распределения таможенных пошлин ЕАЭС
Глава Минторговли РК сообщил о препонах для экспорта яблок в Узбекистан
Опубликован календарь итоговых экзаменов в школах Казахстана
Увеличился грузопоток по Транскаспийскому среднему коридору
Увольнение руководства «Павлодарэнерго» объяснил Роман Скляр
Дорогу Караганда-Балхаш достроят в 2023 году
Правительство РК не будет дополнительно финансировать льготное автокредитование
Для сдерживания цен на продукты в Алматы выделили 15 млрд тенге
Новости партнеров
Популярное
1 В Кокшетау возбудили уголовное дело после пожара, в котором погиб оператор АЗС
2 В ЗКО тренер спортшколы бил детей
3 Сенатор Аскар Шакиров ответил на высказывания российских депутатов о биолабораториях США на территории Казахстана
4 Из-за непогоды ограничено движение от границы Атырауской области до Уральска
5 13 комфортных школ построят в Жамбылской области

Лента новостей