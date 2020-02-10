Брэд Питт получил Оскар в номинации «Лучший актер второго плана»

ГОЛЛИВУД. КАЗИНФОРМ – Брэд Питт получил премию в номинации «Лучший актер второго плана» за роль Клиффа Бута в фильме «Однажды в Голливуде» на 92-й церемонии вручения премии Оскар. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на The Guardian.

Брэд Питт выдержал сильную конкуренцию Аль Пачино и Джо Пески «Ирланец», Тома Хэнкса «Прекрасный день по соседству» и Энтони Хопкинса «Два Папы».

Он сыграл уравновешенного каскадера вместе с Леонардо Ди Каприо в фильме 60-х, снятом режиссером Квентином Тарантино, «Однажды в Голливуде».

В фильме «Однажды в Голливуде», снятом режиссером Квентином Тарантино, «Бут» - это легкомысленный дублер для исчезающей звезды Рика Далтона (Леонардо Ди Каприо). Бут также сталкивается с пресловутой «семьей» Мэнсона, которая живет за пределами Лос-Анджелеса на Ранчо Спан, бывшей съемочной площадке.

56-летний актер посвятил свою награду «детям, которые украшают все, что я делаю», прежде чем отдать дань уважения Тарантино, которого он назвал «оригинальным ... единственным в своем роде». Он также поблагодарил своих родителей, каскадеров и своего коллегу по фильму Ди Каприо.

Питт уже выиграл ряд призов за роль, в том числе лучший актер второго плана в Бафтасе, Золотой Глобус и Гильдии киноактеров. Это его первый «Оскар» за актерское мастерство. Ранее он был номинирован на «лучшего актера второго плана» за «12 обезьян» и «лучшего актера» за роль в фильме «Загадочная история Бенджамина Баттона» и «Человек, который изменил всё». Тем не менее, его работа в качестве продюсера позволила ему выиграть Оскар за «12 лет рабства» и заработать лучшие номинации за картины «Человек, который изменил всё» и «Игра на понижение».