Бразилия вышла на второе место в мире по числу заражений коронавирусом

БРАЗИЛИА. КАЗИНФОРМ - Бразилия, обогнав Россию, заняла второе место в мире по числу заражений коронавирусом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на dw.com.

По данным частного американского Университета Джонса Хопкинса в Балтиморе, по состоянию на ночь на субботу, 23 мая, в Бразилии зафиксировано 330 890 заражений, тогда как в России 326 448.

За последние сутки в Бразилии зафиксировано 20 803 новых заражения, что является рекордным показателем для этой страны за все время пандемии. За это время от последствий заражения погибли 1001 человек, а всего с начала пандемии - 21 048.

Руководитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майк Райан в пятницу назвал Южную Америку «новым эпицентром заболевания», а Бразилию «наиболее пострадавшей страной». Райан обратил особое внимание на регион Амазонии, где плотность заражения и смертность от COVID-19 являются самыми высокими в стране. Во многих регионах Бразилии как система здравоохранения, так и система ритуальных услуг находятся на грани коллапса.

Между тем в Бразилии в 2020 году из-за пандемии COVID-19 ожидается рекордный рост государственного долга (до 93,5 процента ВВП) и самое глубокое падение внутреннего валового продукта за всю историю наблюдений с 1900 года (по меньшей мере, 4,7 процента ВВП). При этом, как сообщает агентство AFP, реальное число зараженных в латиноамериканской стране может быть выше в 15 раз из-за относительно малого числа проводимых тестов.







