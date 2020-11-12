Бразилия возобновила испытания китайской вакцины от коронавируса

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – В Бразилии решили возобновить клинические испытания китайской инактивированной вакцины против COVID-19 «CoronoVac», передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на заявление компании Sinovac Biotech.

«Национальное агентство по санитарному надзору Бразилии (Anvisa) санкционировала возобновление III фазы клинических испытаний инактивированной вакцины против COVID-19 «CoronoVac», - говорится в сообщении Sinovac Biotech.

«Приостановление и возобновление таких исследований – это обычная практика для клинических испытаний. Согласно сообщению Anvisa, приостановка не обязательно означает, что исследуемый препарат имеет какие-либо проблемы с качеством, безопасностью или эффективностью», - отметили в китайской компании.

В Sinovac Biotech подчеркивают, что «уверены в безопасности вакцины» и считают, что «поставки безопасной и эффективной вакцины могут быть только в том случае, если клинические испытания проводятся в соответствии с высокими стандартами».

Напомним, что в минувший понедельник бразильский регулятор Anvisa сообщил о временной остановке клинических испытаний инактивированной вакцины Sinovac Biotech в связи с «серьезным побочным эффектом». По предварительным данным предположительно причиной стала смерть одного из волонтеров.

10 ноября Sinovac Biotech заявила, что «серьезное неблагоприятное событие», которое привело к приостановке клинических испытаний вакцины против коронавируса в Бразилии, не связано с препаратом «CoronoVac».

«После общения с бразильским партнером Института Бутантана мы узнали, что глава института считает, что это серьезное неблагоприятное событие не связано с вакциной», - отмечено в сообщении компании.

Генеральный менеджер компании Sinovac Biotech Ltd. в Гонконге Гуан Ян сообщила корреспонденту МИА «Казинформ» что в планах компании до конца текущего года выпустить порядка 100 млн доз инактивированной вакцины от коронавируса, а в 2021 году довести выпуск до 300 млн доз.

Следует отметить, что курс вакцинации каждого человека препаратом «CoronoVac» предполагает получения двух инъекций с интервалом введения от двух до четырех недель. К примеру, цена за одну дозу вакцины в городе Цзясин провинции Чжэцзян составила 200 юаней (около 30 долларов).

По ее словам, компания ожидает, что предварительные результаты III фазы клинических испытаний инактивированной вакцины против COVID-19 будут опубликованы в конце ноября или декабре этого года. После чего, следующим шагом станет получение разрешения от китайских регуляторов на выход вакцины «CoronoVac» в гражданский оборот.

«Исходя из спроса на вакцину, планируем расширить наши мощности. Сейчас производственная площадка находится только в Китае. Для улучшения доступности и повышения эффективности поставок мы работаем с нашими партнерами в Бразилии и Индонезии по локализации производства», - отметил представитель Sinovac Biotech Ltd.

Напомним, ранее сообщалось о том, что смерть одного из волонтеров предположительно стала причиной приостановки клинических испытаний препарата «Коронавак» китайской фармакологической компании Sinovac Biotech в Бразилии. Ранее власти штата Сан-Паулу объявили, что национальные испытания вакцины «CoronoVac» завершились в Бразилии 18 октября.