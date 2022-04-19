Бразилия снимает режим ЧС и готовится к карнавалу

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО. КАЗИНФОРМ - Бразилия отменяет режим ЧС, а вместе с ним и коронавирусные ограничения, введенные в начале 2020 года. Решение было принято властями в связи с улучшением эпидемиологической обстановки и высокими показателями вакцинации населения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на euronews.com.

С начала пандемии в Бразилии от последствий коронавируса скончались почти 662 тысячи человек. Потери больше только у США.

Объявление о снятии коронавирусных ограничений не могло не обрадовать поклонников самбы. После отмены карнавала в 2021 году и переноса в январе 2022 года из-за COVID-19, школы самбы наконец-то смогут показать себя в эти выходные.

Традиционный бразильский карнавал пройдет в двух крупных городах Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу.