РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    00:30, 19 Апрель 2022 | GMT +6

    Бразилия снимает режим ЧС и готовится к карнавалу

    None
    None
    РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО. КАЗИНФОРМ - Бразилия отменяет режим ЧС, а вместе с ним и коронавирусные ограничения, введенные в начале 2020 года. Решение было принято властями в связи с улучшением эпидемиологической обстановки и высокими показателями вакцинации населения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на euronews.com.

    С начала пандемии в Бразилии от последствий коронавируса скончались почти 662 тысячи человек. Потери больше только у США.

    Объявление о снятии коронавирусных ограничений не могло не обрадовать поклонников самбы. После отмены карнавала в 2021 году и переноса в январе 2022 года из-за COVID-19, школы самбы наконец-то смогут показать себя в эти выходные.

    Традиционный бразильский карнавал пройдет в двух крупных городах Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу.


    Теги:
    Коронавирус в мире Видео Мировые новости Бразилия
    Сейчас читают
    Сегодня, 05:55
    Центр ветеранов открыли в Семее
    Сегодня, 04:04
    Опасный микропластик обнаружили в облаках
    Сегодня, 03:33
    Данир Калдыбеков выиграл турнир ITF Juniors J100 Shymkent Open
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!