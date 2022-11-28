Бразилия — Швейцария: время прямой трансляции матча ЧМ-2022 по футболу

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 28 ноября в Дохе состоится матч группового этапа чемпионата мира-2022 по футболу, в котором встретятся сборные Бразилии и Швейцарии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Прямая трансляция матча Бразилия — Швейцария будет доступна для просмотра на телеканалах «Qazaqstan» и «Qazsport». Начало — в 22:00 по астанинскому времени.

В своем первом матче на чемпионате мира в Катаре сборная Бразилии обыграла команду Сербии: дубль оформил Ришарлисон — он отличился на 62-й и 73-й минутах. Сборная Швейцарии благодаря голу Брила Эмболо на 48-й минуте одержала победу над Камеруном — 1:0.

ЧМ-2022 в Катаре продлится до 18 декабря. Главным фаворитом турнира считается сборная Бразилии, а действующим чемпионом мира является сборная Франции.

Фото: sports.kz