РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:32, 28 Ноябрь 2022 | GMT +6

    Бразилия — Швейцария: время прямой трансляции матча ЧМ-2022 по футболу

    None
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 28 ноября в Дохе состоится матч группового этапа чемпионата мира-2022 по футболу, в котором встретятся сборные Бразилии и Швейцарии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Прямая трансляция матча Бразилия — Швейцария будет доступна для просмотра на телеканалах «Qazaqstan» и «Qazsport». Начало — в 22:00 по астанинскому времени.

    В своем первом матче на чемпионате мира в Катаре сборная Бразилии обыграла команду Сербии: дубль оформил Ришарлисон — он отличился на 62-й и 73-й минутах. Сборная Швейцарии благодаря голу Брила Эмболо на 48-й минуте одержала победу над Камеруном — 1:0.

    ЧМ-2022 в Катаре продлится до 18 декабря. Главным фаворитом турнира считается сборная Бразилии, а действующим чемпионом мира является сборная Франции.


    Фото: sports.kz


    Теги:
    Бразилия Спорт Футбол Катар Швейцария Чемпионат мира по футболу
    Сейчас читают
    Сегодня, 22:22
    Казахстан за день не смог завоевать медалей на Азиаде в Ханчжоу
    Сегодня, 22:00
    Землетрясение в Китае зафиксировали казахстанские сейсмологи
    Сегодня, 21:45
    На ежечасном контроле: как в Экибастузе готовятся к старту отопительного сезона
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!