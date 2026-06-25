Бразилия разгромила Шотландию и с первого места вышла в плей-офф ЧМ-2026

Бразильцы открыли счет уже на седьмой минуте. После ошибки голкипера и защитников шотландцев при розыгрыше мяча Райан перехватил передачу и вывел Винисиуса Жуниора один на один с вратарем, а форвард уверенно реализовал момент. На 22-й минуте Винисиус забил второй мяч, однако после вмешательства VAR арбитр отменил взятие ворот, зафиксировав нарушение правил в момент отбора мяча. Уже в компенсированное к первому тайму время, на 45+3-й минуте, Винисиус все же оформил дубль, головой замкнув затяжную атаку бразильцев. Окончательный счет на 60-й минуте установил Матеус Кунья, отличившийся после передачи Бруну Гимарайнса. В этом же матче состоялся долгожданный дебют Неймара на чемпионате мира-2026 — звездный бразилец, выступающий под десятым номером, впервые появился на поле после того, как пропустил два стартовых тура из-за травмы.

По итогам группового этапа Бразилия набрала семь очков и заняла первое место в группе C. Марокко также набрало семь баллов, но стало вторым. Шотландия с тремя очками завершила групповой этап на третьем месте, а Гаити с нулем очков — на четвертом.

Бразилия в 1/16 финала сыграет со второй командой группы F. Марокко встретится с победителем группы F.

Шотландия завершила групповой этап на третьем месте. Теперь команда будет ждать результатов остальных групп, чтобы узнать, хватит ли этого для выхода в плей-офф среди восьми лучших сборных, занявших третьи места.

Гаити заняла последнее место в группе C и завершила выступление на чемпионате мира-2026.