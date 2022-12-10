Бразилия осталась без главного тренера после вылета с ЧМ-2022 по футболу

10 Декабря 2022, 03:30

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Главный тренер сборной Бразилии Тите объявил о своем уходе после неудачного выступления на чемпионате мира-2022 по футболу в Катаре, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

— Это болезненное поражение. Конец цикла. Я уже говорил это полтора года назад. Я не тот человек, который будет устраивать драму, чтобы остаться, когда не удалось выиграть. Это подтвердят все, кто меня знает. Был процесс формирования команды, в нем была последовательность... Цикл закончился. Вы даете ему оценку — он выставлен на обозрение, — сказал Тите.

Напомним, сборная Бразилии сенсационно проиграла Хорватии в четвертьфинале и завершила выступление на ЧМ-2022.

Фото: sports.kz