Бразилия объявила ЧС из-за вспышки птичьего гриппа

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО. КАЗИНФОРМ - Бразилия объявила чрезвычайную ситуацию сроком на шесть месяцев после вспышки птичьего гриппа у диких птиц, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC News.

Семь случаев были зарегистрированы в штате Эспириту-Санту, еще один обнаружен в штате Рио-де-Жанейро.

Объявление чрезвычайной ситуации в области охраны здоровья животных правительством позволит принять меры по предотвращению распространения высоко заразного вируса H5N1.

Бразилия является крупнейшим в мире экспортером куриного мяса с годовым объемом продаж почти 10 миллиардов долларов США.

Власти говорят, что случаи птичьего гриппа были обнаружены далеко от основных районов производства Бразилии на юге страны.

Чрезвычайная ситуация в области здравоохранения была объявлена по всей стране на следующие 180 дней в качестве меры предосторожности.

С октября 2021 года мир переживает самую сильную вспышку птичьего гриппа, в результате которой погибло больше диких птиц, чем когда-либо прежде. Некоторые млекопитающие также заражаются этой болезнью.

Ученые до сих пор не уверены, почему эта вспышка оказалась намного хуже, чем предыдущие, но Всемирная организация по охране здоровья животных (WOAH) сообщила о «разрушительных последствиях для здоровья и благополучия животных».

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявляет, что за дальнейшим распространением вируса H5N1 необходимо будет внимательно следить, чтобы увидеть, не мутирует ли он в форму, которая может распространяться среди людей.