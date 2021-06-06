Бразилия намерена производить в месяц около 8 млн доступных для экспорта доз

МОСКВА. ТАСС - КАЗИНФОРМ - Бразилия намерена производить в месяц порядка 8 млн доз российской вакцины против коронавируса «Спутник V», которые можно будет экспортировать в страны Латинской Америки. Об этом сообщил в субботу журналистам посол Бразилии в РФ Товар да Силва Нунес, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

«Как вы знаете, мы уже начали производство «Спутника V« в Бразилии. Ее можно будет использовать не только в Бразилии в дозволенных объемах, но также обеспечить поставки [препарата] в другие страны, например в государства Латинской Америки, - сказал дипломат. - Я полагаю, что по мере продвижения производства в июне и июле, как я слышал от [фармацевтической компании] «Униао Кимика», по меньшей мере 8 млн доз [вакцины] в месяц будут доступны на рынке».

Россия первой в мире 11 августа 2020 года зарегистрировала вакцину от коронавируса «Спутник V». Бразилия стала 67-й страной, где одобрено применение «Спутника V». Его эффективность на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале The Lancet .