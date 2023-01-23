Бразилия и Аргентина готовятся к созданию общей валюты

23 Января 2023, 13:19

БУЭНОС-АЙРЕС. КАЗИНФОРМ – Президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва и лидер Аргентины Альберто Фернандес в совместной статье, опубликованной в газете Perfil, сообщили, что их страны стремятся к экономической интеграции, в том числе и в разработке единой валюты, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство Reuters.

«Мы намерены убрать препятствия в торговом обороте, упростить и модернизировать правила, а также стимулировать использование местных валют. Мы решили продолжить обсуждение внедрения общей южноамериканской валюты, которую можно использовать как для финансовых, так и для торговых потоков, тем самым снижая операционные расходы и нашу внешнюю уязвимость», - говорится в статье.

Идею создания единой валюты изначально обнародовали в статье, написанной в прошлом году Фернанду Аддадом и Габриэлем Галиполо, нынешним министром финансов Бразилии и его исполнительным секретарем. Эту информацию упомянул и Лула да Силва в ходе его предвыборной кампании.

Он выбрал Аргентину для своей первой международной поездки с момента вступления в должность президента страны, после четырех лет напряженных отношений во время правления бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару.

Поездка Лулы да Силвы в соседнюю Аргентину также знаменует собой возвращение Бразилии в сообщество государств Латинской Америки и Карибского бассейна (СЕЛАК), из которого Бразилия вышла в 2019 году по приказу Жаира Болсонару, отказавшегося от участия в региональной группе из-за присутствия Кубы и Венесуэлы.

Оба президента подчеркнули необходимость добрососедских отношений между Аргентиной и Бразилией для укрепления региональной интеграции, говорится в статье.

Лидеры также отметили важность укрепления торгового блока МЕРКОСУР, в который входят Аргентина, Бразилия, Парагвай и Уругвай, и который, как недавно сетовал министр финансов Бразилии Аддад, был заброшен в последние годы.

«Вместе с нашими партнерами мы хотим, чтобы МЕРКОСУР стал платформой для нашей эффективной интеграции в мир посредством совместных переговоров по сбалансированным торговым соглашениям, отвечающим нашим стратегическим целям развития», - заявили оба президента.

В тот же день издание Financial Times сообщило, что на этой неделе страны объявят о начале подготовительной работы над единой валютой, которую Бразилия предлагает назвать «сур» (юг).

Политики обеих стран обсуждали это еще в 2019 году, но Центральный банк Бразилии тогда не поддержал эту инициативу. Первоначально инициатива начиналась как двусторонний проект. Предполагается, что другие латиноамериканские страны будут также приглашены для участия в нем.

Официальное объявление ожидается во время визита Лулы да Силвы в Аргентину.

Фото: REUTERS/Adriano Machado