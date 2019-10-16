Бразилец выиграл Almaty Open-2019

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Бразильский гроссмейстер Александр Фиер стал победителем Almaty Open. Турнир проходил с 6 по 15 октября, где 164 шахматиста из 10 стран поборолись за призовой фонд в 3 млн тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казахстанскую федерацию шахмат.

«Это не первый мой визит в Казахстан, – признается Александр, – и мне приятно приезжать сюда снова. Казахстанцы – очень сильные шахматисты, и бороться за золото было нелегко».

Серебро турнира взял Тигран Харутюнян (Армения), бронза досталась Алену Рахимжану (Казахстан). Лучший результат среди женщин показала Гульмира Даулетова (Казахстан).

«Almaty Open традиционно дает много возможностей для казахстанских шахматистов, – говорит исполнительный директор Казахстанской федерации шахмат Ирина Грищенко, – в этот раз норму международного мастера выполнили сразу 3 казахстанца: Ален Рахимжан, Чингиз Серикбай и Алибек Игамбергенов».

Almaty Open 2019 - ежегодный международный турнир. Традиционно он является вторым этапом взрослого Кубка Казахстана среди мужчин и женщин.