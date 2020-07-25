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Бразильские ученые заявили об изобретении нейтрализующей коронавирус ткани

Автор:  
Татьяна Кудренок
25 Июля 2020, 12:52
Бразильские ученые заявили об изобретении нейтрализующей коронавирус ткани

САН-ПАУЛУ. КАЗИНФОРМ – Бразильским и испанским ученым удалось разработать ткань, которая нейтрализует коронавирус в считанные минуты, передает МИА «Казинформ со ссылкой на Agencia Brasil.

Ученые из Института биомедицинских наук при Университете Сан-Паулу в Бразилии, Университета Жауме I в Испании и Центра разработки функциональных материалов Бразилии разработали ткань, способную нейтрализовать SarS-CoV-2 - вирус, который вызывает коронавирусную инфекцию в течение нескольких минут. К проекту также присоединилась нанотехнологическая компания Nanox.

Ученые утверждают, что разработанная ими ткань может нейтрализовать 99,9% нового коронавируса примерно за две минуты. Ткань главным образом будет использоваться для изготовления больничной одежды и вскоре поступит в продажу.

В состав ткани входит смесь полиэстера и хлопка, а также слой микрочастиц серебра, образующийся в ходе процесса, который называется «сухим отверждением». Нанесение мелких частиц серебра представляет собой методику, которую разработали некоторое время назад для различных отраслей промышленности, в том числе для текстильной, косметической и лакокрасочной.

Исследователь Лусио Фрейтас младший из лаборатории биобезопасности 3-го уровня Института биомедицинских наук сообщил Agência Brasil, что эффективность ткани проверялась с использованием образца нового коронавируса, который был получен от одного из первых пациентов, заразившихся коронавирусом в Бразилии.

Чтобы убедиться, что ткань действительно работает, ученые провели уже второй этап молекулярного анализа. Помимо противовирусных, антимикробных и противогрибковых свойств ткани, ученые также проверили, не вызывает ли она аллергию и другие негативные реакции организма, прежде чем запускать продукт в продажу.


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