Братоубийство губительно для всех – Мурат Ауэзов о событиях в Кордае

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Известный общественный деятель Мурат Ауэзов высказался о трагических событиях, произошедших в Кордайском районе Жамбылской области, передает МИА «Казинформ».

Для меня эти дни траурные, признался с горечью Мурат Ауэзов. В Кордае брат пошел на брата. Погибли люди. Сгорели дома.

«В 90-годы я защитил одну из дунганских школ. При любой экспансии наших земель дунгане с их отвагой и тысячелетним воинским опытом были и, верю, останутся нашими соратниками. Дунганам благодарны казахские и кыргызские земли, возделанные ими с любовью и трудолюбием. У нас общая вера. Мы - равные под небом Центральной Азии. Братоубийство губительно для всех. Никогда по-другому не было. Печатью проклятья в своей жизни и в жизни своих потомков отмечены те, кто пошел на братоубийство. Так было и будет всегда», - отметил Мурат Ауэзов.

Напомним, 7 февраля в селе Масанчи Кордайского района Жамбылской области между жителями произошла групповая драка.

Президент РК Касым-Жомарт Токаев прокомментировал инцидент в Twitter. «Виновные в нарушении порядка в Жамбылской области будут наказаны», - написал Глава государства.

В субботу, 8 февраля, Глава государства сделал заявление в связи с событиями в Жамбылской области.

Создана Правительственная комиссия по ликвидации последствий событий в Кордайском районе Жамбылской области.

Подробности конфликта в Кордайском районе Жамбылской области рассказал восьмого февраля на брифинге в СЦК министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев.

Сегодня МВД РК сообщило о том, что число погибших в конфликте в Кордайском районе достигло 10 человек.