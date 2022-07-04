Братья-близнецы Тольтаевы и Оралбай вышли в финал Кубка Елорды

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международный турнир по боксу «Кубок Елорды» подходит к завершению. 4 июля в столице состоятся финалы. Всего 25 боев - 13 у мужчин и 12 у женщин - состоятся на рингах Дворца единоборств жекпе-жек имени Жаксылыка Ушкемпирова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сообщение Казахстанской федерации бокса в Instagram.

Так, в мужской сетке поединков на главные бои из 54 казахстанцев пробились сразу 16 боксеров главного тренера Кайрата Сатжанова. Причем, во многих противостояниях «выясняли отношения» хозяева ринга. Практически все фавориты нашей сборной показали великолепную подготовку и боевую форму. Отдельно стоит отметить всех финалистов последнего чемпионата мира - Сакена Бибосынова, Темиртаса Жусупова, Серика Темиржанова и Махмуда Сабырхана. На их пути к золотым медалям будут стоять представители Кубы, Китая и Узбекистана.

В финал также вышли братья-близнецы Саматали и Санатали Тольтаевы и Айбек и Нурбек Оралбай. Но одним из самых зрелищных боев ожидается в весе до 71 кг. За звание чемпиона будут бороться капитан национальной сборной Асланбек Шымбергенов и единственный оставшийся из японской команды представитель - чемпион мира в весе до 67 кг в Белграде-2021 Сэвон Окадзава.

Что касается женского ринга, то из 45 подопечных Шамиля Сафиуллина в решающую стадию турнира пробились 7 спортсменок. Первая в истории отечественного женского бокса призер Олимпиады Марина Вольнова дошла до финала. В категории до 75 кг она сразится с китаянкой. Действующие призёры чемпионата мира Жайна Шекербекова и Карина Ибрагимова подтвердили свой класс, их соперницы - боксеры из Узбекистана.

Финал стартует в 14:00.

Фото: www.instagram.com/boxingkazakhstan