Братья-близнецы из Мангистау отправились служить в одну часть

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Сорок призывников из Мангистауской области отправились служить в воинскую часть Актюбинского гарнизона. Церемония проводов состоялась в Парке Победы города Актау, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

Призывников напутствовал председатель Мангистауского областного филиала РОО «Ветераны Вооруженных сил» полковник запаса Нурлыбай Конакбаев.

Примечательно, что среди новобранцев – близнецы Саясат и Саяхат Султанмурат. С рождения они идут по жизни рядом. Вместе ходили в одну школу, занимались греко-римской борьбой, с отличием окончили Прикаспийский колледж «Болашак» по специальности «строительство и эксплуатация зданий и сооружений».

А когда время пришло служить – явились на призывной пункт, прошли собеседование, медкомиссию, психологическое исследование и были признаны годными к воинской службе.

Служить отправились с желанием, тем более, что и в воинском строю ребята будут ощущать надежное плечо друг друга.

– Вы с детства привыкли все делать вместе. Служите честно и добросовестно, – сказал сыновьям их отец Кадыргали Мадиев.

Он также призвал всех призывников достойно исполнить воинский долг перед Отечеством и пожелал им успехов в службе.