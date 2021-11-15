Братья Бейсекожа: молодые дарования признали в Германии

КАРЛСРУЭ. КАЗИНФОРМ - 15-летнего Нурали и 20-летнего Галамата Бейсекожа признали в Германии выдающимися композиторами. Вручение наград прошло в городе Карлсруэ, где братья выступили с сольным концертом, передает МИА «Казинформ».

Как сообщает «Хабар 24», Фонд поддержки искусства, медиа и науки при Технологическом Институте г. Карлсруэ вручил нашим артистам специальные награды.

«Очень приятно, что народ ценит наше творчество и нас наградили. Нурали как выдающегося композитора, а меня как как выдающегося композитора-куйши», - сказал Галамат Бейсекожа.

«Концерт прошел супер! Я очень вдохновился, пока здесь был, и написал произведение в этом городе Франкфурте. Произведение называется «Дорога к счастью», - добавил самый молодой композитор Казахстана Нурали Бейсекожа.

Как отметила Сауле Татубаева, председатель фонда искусства, медиа и науки (Германия): «На моей памяти всего 2 раза вручили такие призы. И второй раз получили Галамат и Нурали Бейсекожа за их достижения, несмотря на их молодой возраст. Нурали - автор уже 250 сочинений. А Галамат, я лучшего исполнения не слышала на домбре».

Для Нурали и Галамата это первый концерт за границей. Музыканты выступили как сольно, так и в дуэте, соединив два стиля - классику и народную музыку.

Также братья в Instagram сообщили о новом проекте Галамата Бейсекожа с одним из актеров турецкого сериала «Основание: Осман»/«Эртугрул» - Ладибеком Тутадзе, известного под псевдонимом Фатих Оттоман. Музыкальный проект называется «Туран» и посвящен, по их словам, всему Тюркскому миру. Звездой клипа, как отмечают Галамат и Фатих, является волк Шайен.

Братья также принимали участие в международном шоу «Золотая кнопка» Central Asia’s Got Talent / Центральная Азия Ищет Таланты, наряду с талантами из Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана.







