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Брат с сестрой подделывали паспорта вакцинации в Алматы

12 Августа 2021 17:15
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Брат с сестрой подделывали паспорта вакцинации в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Брат с сестрой подделывали паспорта вакцинации в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Как прокомментировали в департаменте полиции города Алматы, незаконная деятельность родственников выявлена сотрудниками криминальной полиции в ходе проведения оперативных и специальных мероприятий.

«Первым в наше поле зрения попал 22-летний гражданин А., который выполнял всю организаторскую часть аферы: находил потенциальных клиентов, договаривался об оплате, принимал ее посредством электронных переводов, а затем для реализации технической части подключал свою сестру, работавшую медсестрой в одной из поликлиник города. 25-летняя гражданка М. вносила данные «клиентов» в базу вакцинированных от КВИ. Мы в процессуальном порядке по месту работы гражданки М. провели санкционированный обыск. Изъяли и приобщили к материалам уголовного дела, зарегистрированного в едином реестре досудебного расследования по ст.385 УВК РК, служебную оргтехнику и документацию учета профилактических прививок», - проинформировал начальник управления криминальной полиции ДП города Алматы Куатбек Науатов.

Оба фигуранта привлечены к уголовной ответственности. Расследование проводит управление дознания ДП города Алматы.


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#Алматы   #Борьба с преступностью   #Вакцинация  
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Автор:

Гульзат Сахова

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