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    19:00, 07 Ноябрь 2022 | GMT +6

    Брать бумажные документы при выезда за рубеж рекомендуют в МИД РК

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров рекомендует казахстанцам при выезде за рубеж брать с собой бумажные документы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «У нас цифровизация далеко ушла вперед, и многие документы мы можем смотреть через наши телефоны (смартфоны). Мы уже к этому привыкли, и, думаем, что мы можем их получить и в других государствах. Поэтому мой совет: при выезде за рубеж, даже при наличии электронных билетов на регистрации могут быть проблемы, берите с собой бумажные документы», - сказал Айбек Смадияров, отвечая на вопросы журналистов на брифинге.

    Ранее сообщалось, что казахстанцы могут посещать Иран каждые полгода без визы.

    «Правительство Исламской Республики Иран с 11 ноября 2022 года в целях развития и укрепления отношений между двумя странами вводит безвизовый режим для граждан Казахстана. Это позволит нашим гражданам находиться на территории Ирана до 14 дней», - сказал Айбек Смадияров на брифинге в министерстве.


    Теги:
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