Брат Альберта Линдера обвинил тренера сборной в подтасовке результатов допинг-контроля

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Брат погибшего тяжелоатлета Альберта Линдера обвинил тренера сборной в подтасовке результатов допинг-теста. Такое обвинение Семен Линдер выдвинул после получения ответа от Национального антидопингового центра, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на страницу в сети Instagram брата погибшего спортсмена.

Ответ от Национального антидопингового центра мужчина разместил на своей странице в соцсети.

«Оклеветал Альберта даже после смерти! Седов пытался оправдать себя, свои ужасные поступки грязной мерзкой ложью! В интервью и в показаниях в ДП он заявил, что Альберт якобы не сдал допинг-контроль и проба была грязной! Но Альберт всегда был честным и чистым!!! <...> А это оказалось просто очередной ложью Седова, чтобы слить Альберта и повезти вместо него на соревнования своего брата Седова Владимира! <...> А за дачу заведомо ложных показаний и клевету в СМИ Седов ответит в суде теперь!», - написал Семен Линдер.





В ответе от Национального антидопингового центра сказано, что за время спортивной карьеры Альберта Линдера запрещенных субстанций или методов выявлено не было.

Всего с 2013 по 2018 годы тяжелоатлет сдал 29 проб.

Напомним, казахстанский тяжелоатлет Альберт Линдер скончался в результате суицида на 26-м году жизни 17 сентября. Он был чемпионом мира среди юношей, чемпионом Азии, победителем и рекордсменом Универсиады, многократным чемпионом Казахстана.

Департаментом полиции Алматинской области возбуждено уголовное дело по факту смерти тяжелоатлета.

После суицида Альберта Линдера главного тренера сборной Казахстана по тяжелой атлетике Бахыта Ахметова отстранили от должности. Также от должности был освобожден старший тренер мужской национальной сборной Казахстана по тяжелой атлетике Сергей Седов.