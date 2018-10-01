Браслеты для школьников вместо транспортных карт - ноу-хау от «Астана LRT»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В «Астана LRT» рассказали о ноу-хау для школьников, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Школьники часто теряют транспортные карты. Сейчас мы с водителями и консультантами проводим беседу, чтобы в зимний период школьников в любом случае пускали в автобусы. Дети забывают карты, у них нет денег с собой, бывают ситуации», - сказал руководитель организации Бекмырза Игенбердинов в кулуарах «круглого стола».

Вместе с тем, по его словам, если это происходит систематически, то администрация «Астана LRT» будет обращаться к родителям ребенка.

«Карта будет вшивается в резиновый браслет, он не раздражает кожу. Надел его, ребенок его не снимает, не теряет. Чип для браслета мы будем предоставлять бесплатно, а сам браслет каждый родитель будет покупать», - добавил Б. Игенбердинов.

В свою очередь, управляющий директор департамента платежных систем Даурен Нуралиев рассказал о приблизительной дате внедрения новшества.

«До конца года браслеты и брелки появятся в ограниченном количестве. Если люли заходят, то кроме транспортной карты, мы сможем предоставлять такие услуги», - отметил он.

Ранее, в «Астана LRT» рассказали о внедрении нового приложения для пополнения транспортных карт.