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Бракосочетанием на вершине Байтерека отметили День семьи столичные пары

Редактор:  
Ринат Дусумов
15 Мая 2023, 19:51
Бракосочетанием на вершине Байтерека отметили День семьи столичные пары Фото: gov.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 15 мая отмечают Международный день семьи. В честь этой даты на вершине монумента «Байтерек» в Астане провели ставшую традиционной торжественную церемонию бракосочетания для столичных пар, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

В мероприятии приняли участие аким Есильского района Асылбек Есенбаев, заместитель председателя Комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при акимате Астаны Назгуль Макжанова и заслуженный деятель культуры РК Светлана Айтбаева.

«Это ежегодное событие, приуроченное к Международному дню семьи. По традиции мы проводим его на вершине монумента «Байтерек», так как это место – символ нового устойчивого государства, похожего на молодую семью. В год основания Есильского района в нем насчитывалось около 63 тысяч жителей, а сегодня их число достигает 415 тысяч. Таков вклад молодых пар в демографическую ситуацию города, поэтому мы стараемся поощрять их каждый год», - сказал аким Есильского района Асылбек Есенбаев.

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Основная идея мероприятия – популяризация семейных ценностей.

Назгуль Макжанова отметила, что сейчас наметилась тенденция к повышению возраста вступающих в брак.

«Молодые люди не торопятся создавать семью, сначала они хотят обеспечить себе перспективы и комфортные условия для жизни. В этом нет ничего плохого, просто мы не хотим, чтобы эта положительная особенность поколения когда-нибудь дошла до крайности, поэтому периодически напоминаем молодежи о ценности семьи», - сказала она.

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Гостей церемонии встречал фольклорный ансамбль «Сырлы саз» столичной школы искусств №2. Под торжественную музыку молодожены получили свой первый семейный документ и благословение пар, проживших долгую супружескую жизнь.

«Мы подали заявление в РАГС и в честь Дня семьи нас пригласили расписаться в праздничной обстановке, с участием акима района и артистов. Очень приятно, что столько людей пришли поздравить нас в этот день. Вступление в брак – серьезный шаг для меня, поэтому я невероятно тронута такой поддержкой», - поделилась одна из невест Айдана Каримова.

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