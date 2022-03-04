Браконьеры задержаны на территории Наурзумского заповедника

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – Браконьеры с тушами катаров задержаны на территории Наурзумского заповедника в Костанайской области. Об этом в своём Facebook сообщил начальник департамента полиции области Ерлан Омарбеков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

2 марта на пульт «102» от егеря поступило сообщение, что на территории Наурзумского заповедника слышны выстрелы. Оперативно были созданы четыре мобильные группы.

«На место происшествия сразу же выехали полицейские, которые стали отрабатывать зону заповедника и ближайшие поселки. В ходе рейда в поселке Буревестник были задержаны двое подозреваемых, которые пытались скрыться на снегоходе. Они задержаны, в ходе досмотра у браконьеров обнаружено шесть мешков с тушами кабанов, а также ножи и 9 единиц оружия»,- сообщил Е. Омарбеков.

В настоящее время по данному факту начато расследование и назначена экспертиза.

Также, по информации Е. Омарбекова, природоохранной полицией региона с начала года выявлено 4 факта незаконной охоты и 123 административных нарушения правил охоты и рыболовства.