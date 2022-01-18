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Браконьеры убили двух рысей и косулю в Павлодарской области

18 Января 2022 11:48
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Браконьеры убили двух рысей и косулю в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В числе задержанных нарушителей – три алматинца, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В Баянаульском районе, на территории Кызылтауского сельского округа, за незаконную охоту на редких животных задержаны девять мужчин, трое из которых - жители города Алматы. Также у задержанных изъяты две шкуры рыси и одна туша косули», - сообщили журналистам в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.

По словам стражей порядка, животных браконьеры застрелили 2 января.

«Охота на рысь в Павлодарской области под запретом, а на косулю охота запрещена с 1 января по август 2022 года», - добавили в ДП.

По факту незаконной охоты начато досудебное уголовное расследование, назначена экспертиза.

Всего в 2021 году природоохранные полицейские выявили 481 случай незаконной охоты.

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#Павлодарская область   #Экология   #Криминал  
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Автор:

Антон Гагарин

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