Браконьеры спилили деревья в лесничестве Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Автомашину нарушителей закона полиция поставила на штрафстоянку, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

Как рассказал руководитель Павлодарского учреждения по охране лесов и животного мира Аждар Жусупов, двое браконьеров задержаны на территории государственного лесного фонда в Чернорецком лесничестве.

Глава ведомства уточнил, что браконьеров обнаружили при патрулировании лесники. Нарушители оказались гражданами Кыргызстана.

«Они успели спилить десять деревьев. Мы подсчитываем ущерб. Материалы переданы в полицию», - сказал А. Жусупов.

