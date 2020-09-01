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Браконьеры спилили деревья в лесничестве Павлодарской области

1 Сентября 2020 03:28
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Браконьеры спилили деревья в лесничестве Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Автомашину нарушителей закона полиция поставила на штрафстоянку, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

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Как рассказал руководитель Павлодарского учреждения по охране лесов и животного мира Аждар Жусупов, двое браконьеров задержаны на территории государственного лесного фонда в Чернорецком лесничестве.
Глава ведомства уточнил, что браконьеров обнаружили при патрулировании лесники. Нарушители оказались гражданами Кыргызстана.

«Они успели спилить десять деревьев. Мы подсчитываем ущерб. Материалы переданы в полицию», - сказал А. Жусупов.

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#Павлодарская область   #Происшествия  
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