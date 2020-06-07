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Браконьеры с крупной партией осетровых задержаны в Атырауской области

7 Июня 2020 23:33
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Браконьеры с крупной партией осетровых задержаны в Атырауской области

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В ходе проведения спецоперации сотрудниками департамента полиции Атырауской области задержаны браконьеры с крупной партией рыбы осетровых пород, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Машина задержана на трассе Кульсары- Сарыкамыс. Общий вес добытой браконьерами рыбы осетровых пород больше 600 кг. Ведется досудебное расследование по ст.339 УК РК «Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещёнными к пользованию видами растении или животных, их частями или деривантами». Иная информация согласно статье 201 УПК не разглашается», - сообщает пресс-служба ДП области.


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Ключевые слова: Атырауская область,
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Автор:

Виктор Сутягин

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