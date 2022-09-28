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Браконьеры пытались вывезти 50 мешков ценного рачка в СКО

Автор:  
Олеся Жуковень
28 Сентября 2022, 15:00
Браконьеры пытались вывезти 50 мешков ценного рачка в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области полицейские пресекли незаконную добычу ценного рачка Artemia salina, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, на соленом озере у села Сенжарка Жамбылского района мобильная группа остановила для проверки автомобили «Audi», «Lexus» и «ГАЗель». В кузове последней находились 40 мешков с песком и цистами рачка Artemia salina. Еще 10 мешков обнаружили в багажнике внедорожника.

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По подозрению в незаконной добыче рачка задержаны девять человек. Разрешительных документов на добычу Artemia salina у них не было. Автомобили водворили на спецстоянку.

Идет досудебное расследование по уголовной статье «Незаконная добыча рыбных ресурсов, других водных животных или растений».

«После проведения необходимых экспертиз будет установлен размер ущерба, нанесенного природе региона. Рачок Artemia salina востребован в фармацевтике и косметологии, пользуется спросом на «черном» рынке. Как правило, размеры ущерба исчисляются миллионами тенге», - прокомментировал начальник отдела полиции района Асан Мейрамов.

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