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Браконьеры охотились на зайцев в Кызылординской области

23 Августа 2021 19:28
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Браконьеры охотились на зайцев в Кызылординской области

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - Четыре туши зайцев и оружие изъяли у браконьеров в Кызылординской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.​

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За семь месяцев текущего года группой природоохранной полиции управления местной полицейской службы департамента полиции Кызылординской области проведены организационно-практические мероприятия по предупреждению, пресечению и выявлению экологических правонарушений и преступлений.

В результате оперативно-профилактической работы, проведенной за отчетный период, зарегистрировано 326 фактов нарушений природоохранного ​законодательства. Из них 21 уголовное и 305 административных правонарушений.

К примеру, 20 августа около 5 часов утра от инспектора группы природоохранной полиции Сырдарьинского районного отдела полиции ДП Кызылординской области поступило сообщение по факту незаконной охоты.​ На участке под названием «100 гектаров» в селе Бесарык​ сотрудниками полиции остановлен мототранспорт ИЖ без государственного номера. При проверке обнаружено незарегистрированное охотничье ружье 12-калибра, семь патронов, прожектор и четыре туши зайцев.

На месте происшествия следственно-оперативной группой задержаны двое подозреваемых в возрасте 33 лет. Ими оказались жители области. Все вещественные доказательства изъяты. По данному факту проводится досудебное расследование за незаконную охоту.


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#Кызылординская область   #Борьба с преступностью  
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