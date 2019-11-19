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Браконьеры напали на егеря в Северном Казахстане
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области на егеря напали трое браконьеров, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По информации пресс-службы департамента полиции, егерь снимал на мобильный телефон, как три человека грузили в автомобиль тушу сибирской косули. Браконьеры напали на него, отобрали телефон, выбросили тушу и попытались скрыться. Егеря начали погоню и вызвали полицию. Произошло это в Есильском районе, вблизи озера Алуа, около десяти часов вечера.
«Lexus» сотрудники Есильского районного отдела полиции остановили на трассе «Жезказган — Петропавловск», возле села Николаевки.
«При осмотре в салоне автомобиля нашли следы крови и шерсть животного. У подозреваемых изъяли охотничье ружье марки ТОЗ-34 12 калибра и патроны к нему. Телефон егеря был обнаружен у старшего из задержанных. Туша незаконно отстреленной сибирской косули найдена на месте преступления», - проинформировал заместитель начальника отдела полиции Есильского района Сагындык Жантемиров.
Трое подозреваемых – 69-летний житель России, 29-летний житель Петропавловска и 30-летний житель Есильского района – задержаны. Идет досудебное расследование по факту незаконной охоты.
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