30 Мая 2022 14:14

Браконьеры глушили рыбу электротоком в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Факты экологических преступлений, связанных с незаконной добычей, перевозкой и реализаций рыбы, зафиксированы в Жамбылской области. Сотрудники природоохранной полиции Жамбылского района выявили очередной факт браконьерства на озере Биликоль, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области, за незаконную ловлю рыбы с помощью электрического тока были задержаны жители села Жанаоткель 36 и 18 лет. При проверке у задержанных было обнаружено более 50 кг выловленной рыбы и самодельная электроудочка.

Способ ловли рыбы с помощью электрического разряда считается браконьерским. Рыба, попавшая в зону действия прибора, начинает двигаться в сторону ловца, и ее просто достают сачком. Воздействие мощных электроразрядов отрицательно сказывается на экологии водоема, так как вылавливают только крупных рыбин, а пораженные током более мелкие рыбины гибнут. Кроме того, в зоне действия электроудочки происходит массовая гибель мальков рыб, отложенной икры, а также множества представителей водной фауны, без которых невозможна жизнь водоема. Иногда происходит и гибель рыбаков из-за неосторожного обращения или неисправности электроудочек.

Установлено, что подозреваемые совершили преступление с целью наживы.

«По данному факту начато досудебное расследование по статье 335 части 1 Уголовного кодекса Республики Казахстан «Незаконная добыча рыбных ресурсов, других водных животных или растений, - сообщил начальник управления местной полицейской службы департамента полиции Жамбылской области Рахимберды Ашкеев. - Назначена экспертиза. На территории области проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Нерест», направленное на недопущение и пресечение фактов браконьерства в период нереста рыбы, а также профилактику и выявление правонарушений и экологических преступлений, связанных с незаконной добычей, перевозкой и реализации рыб и рыбных ресурсов».

Ранее сообщалось о том, что полицейские выявляют и пресекают факты браконьерства во время нереста рыбы на водоемах Жамбылской области. Так, в апреле на водохранилище Тасоткель задержали за браконьерство 26-летнего жителя Шуского района, который ловил рыбу с помощью электрического тока, у него изъяли около ста кг выловленной рыбы.

За подобное преступление предусмотрена ответственность в виде штрафа до шести тысяч МРП, либо исправительные работы, либо ограничение свободы на срок до трех лет, либо лишение свободы на тот же срок, с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до семи лет.

В Жамбылской области насчитывается 117 водоемов, 5 водохранилищ, 13 магистральных каналов общей протяженностью более трех тыс. километров. Рыбохозяйственный фонд занимает площадь 27,8 тыс. га. Три четверти водоемов пригодны к рыбохозяйственной деятельности. Преобладающими промысловыми видами рыб в жамбылском регионе являются толстолобик, белый амур, карп, сазан, судак, лещ, краль, вобла.