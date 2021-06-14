Браконьерство не прекращается - Магзум Мирзагалиев о сайгаках

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр экологии, геологии и природных ресурсов Магзум Мирзагалиев рассказал о мерах по сохранению популяции сайгаков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе отчетной встречи с населением министр представил статистические данные, показывающие значительный рост численности сайгаков по итогам учета этого года.

«Если в 2019 году по подсчету было 334 тысячи сайгаков, то благодаря серьезной работе наших инспекторов по пресечению всех фактов браконьерства количество популяции выросло более в чем в два раза - до 842 тысяч сейчас», - сообщил Магзум Мирзагалиев.

«Вместе с тем, факты браконьерства не прекращаются. В этой связи совместно с МВД и КНБ запущена природоохранная акция «Сайгак» в рамках которой, активизированы профилактические мероприятия, пресечена деятельность ряда преступных групп, специализирующихся на браконьерстве в отношении сайгаков и других диких животных. Нами продлен запрет на пользование сайгаками, их частями и дериватами на всей территории Казахстана до 2023 года», - отметил Магзум Мирзагалиев.

Также министр рассказал о запуске пилотного проекта Smart-патрулирования с применением беспилотных летательных аппаратов, видеорегистраторов и видеожетонов.

«В целях искоренения участившихся фактов варварского отношения к животным, при поддержке депутатов, зоозащитников, разработан проект закона о защите животных. Законопроект содержит основные нормы ответственного отношения к животным. Ответственность за жестокое обращение с животными или любые нарушения будет предусмотрена в сопутствующем законе», - добавил глава Минэкологии.







