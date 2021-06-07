Браконьеров задержали в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Павлодарской области задержали браконьера с 230 кг рыбы, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«На автодороге Ленинский-Иртышск-Русская поляна полицейскими был остановлен автомобиль «Ваз-210740» под управлением жителя села Муткенова. При проверке транспортного средства было обнаружено девять мешков и один пакет рыбы», - рассказал начальник управления местной полицейской службы департамента полиции Павлодарской области Галым Саргулов.

По его словам, общий вес запрещённого улова составил порядка 230 килограммов, а сумма ущерба – 280 000 тенге. Сельчанин ловил рыбу в пойме реки Иртыш запрещённым способом – сетями китайского производства длиною 100 метров.

«В отношении мужчины составлен административный протокол, материал направлен в суд для принятия процессуального решения. Аналогичный факт выявлен полицейскими и вблизи села Жанабет района Теренколь. Здесь мужчина тоже рыбачил запрещённым способом; кроме того, в его лодке находился деревянный черенок, с острогой», - добавил Галым Саргулов.

В отношении нарушителя тоже составлен административный протокол.