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    13:16, 07 Июнь 2021 | GMT +6

    Браконьеров задержали в Павлодарской области

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Павлодарской области задержали браконьера с 230 кг рыбы, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «На автодороге Ленинский-Иртышск-Русская поляна полицейскими был остановлен автомобиль «Ваз-210740» под управлением жителя села Муткенова. При проверке транспортного средства было обнаружено девять мешков и один пакет рыбы», - рассказал начальник управления местной полицейской службы департамента полиции Павлодарской области Галым Саргулов.

    По его словам, общий вес запрещённого улова составил порядка 230 килограммов, а сумма ущерба – 280 000 тенге. Сельчанин ловил рыбу в пойме реки Иртыш запрещённым способом – сетями китайского производства длиною 100 метров.

    «В отношении мужчины составлен административный протокол, материал направлен в суд для принятия процессуального решения. Аналогичный факт выявлен полицейскими и вблизи села Жанабет района Теренколь. Здесь мужчина тоже рыбачил запрещённым способом; кроме того, в его лодке находился деревянный черенок, с острогой», - добавил Галым Саргулов.

    В отношении нарушителя тоже составлен административный протокол.


    Теги:
    Борьба с преступностью Правоохранительные органы Павлодарская область
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