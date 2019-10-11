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Браконьеров задержали в Карагандинской области

11 Октября 2019 04:20
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Браконьеров задержали в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Пятерых жителей города Балхаша задержала природоохранная полиция. В их автомобиле сотрудники правоохранительных органов обнаружили 4 мешка мяса, предположительно лося или архара, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

При проведении рейдовых мероприятий в рамках ОПМ «Браконьер», направленного на выявление и пресечение нарушений природоохранного законодательства на территории Актогайского района, около 25 км от села Кызыларай, вблизи зимовки Каракойтас сотрудниками природоохранной полиции области остановлены две автомашины под управлением 36-летнего водителя и 51-летнего водителя, а также три пассажира. Все жители Балхаша.
«При визуальном осмотре в багажном отсеке двух автомашин, сотрудниками полиции обнаружены по 4 мешка мяса, предположительно лося либо архара, каких либо разрешительных документов на провоз или приобретение данного мяса не имелись. На место происшествия незамедлительно была вызвана следственно-оперативная группа ОП Актогайского района», - сообщили в пресс-службе департамента полиции Карагандинской области.
Сотрудниками следственно-оперативной группы в ходе осмотра место происшествия обнаружены и изъяты гладкоствольные и нарезные оружия.
По данному факту зарегистрировано уголовное дело по части 4 статьи 337 УК РК. Назначены соответствующие экспертизы, проводится расследование.
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Ключевые слова: Карагандинская область, МВД РК,
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Автор:

Агата Мухамеджанова

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