Браконьеров задержали в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В Акмолинской области задержали браконьеров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказали в пресс-службе департамента полиции региона, 24 января при проведении рейдовых мероприятий сотрудники отдела природоохранной полиции Сандыктауского РОП возле села Новоникольского обнаружили останки косули.

«Следы лыж и крови животного на снегу, оставленные браконьерами, привели полицейских к дому одного из местных жителей. При досмотре хозяйственных построек стражи порядка изъяли мясо и шкуру сибирской косули», - отметили в ведомстве.

Как добавили в полиции, этот факт был внесен в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 337 Уголовного кодекса РК «Незаконная охота».