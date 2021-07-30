Браконьеров задержали на реке Жайык в ЗКО

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – Браконьеров задержали на реке Жайык в Западно-Казахстанской области. При них обнаружены и изъяты две особи вида «стерлядь» и одна молодь сома, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства экологии, геологии и природных ресурсов.

27 июля в 22:30 сотрудниками Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства Комитета рыбного хозяйства МЭГПР РК совместно с сотрудниками Департамента полиции Западно-Казахстанской области при проведении рейдовых мероприятий на реке Жайык в районе поселка «Круглоозёрное» задержаны трое граждан, производивших незаконный лов рыбы осетровых видов.

На месте задержания обнаружены и изъяты две особи вида «стерлядь» общим весом 1,6 кг и одна молодь сома весом 0,2 кг.

Согласно расчетам, ущерб рыбным ресурсам составил 467 500 (четыреста шестьдесят семь тысяч пятьсот) тенге.

Ответственность за лов редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных предусмотрена статьей 339 УК РК (Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами) в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

В этой связи, материалы, собранные сотрудниками Инспекции переданы сотрудникам природоохранной полиции для возбуждения уголовного дела. Данный факт находится на контроле Комитета рыбного хозяйства МЭГПР РК.