Браконьеров задержали на озере Зайсан в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - На территории ВКО проводится республиканское оперативно-профилактическое мероприятие «Браконьер». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Всего с начала проведения ОПМ выявлено свыше 280 административных нарушений, также в ходе рейдов были задержаны четыре браконьера, в отношении которых возбуждены уголовные дела.

На одном из участков запретной зоны озера Зайсан был задержан 38-летний житель Кокпектинского района, который осуществлял незаконную добычу рыбы. В это же время был задержан 33-летний житель района Алтай, в багажнике которого также была изъята рыба, добытая незаконным путем.

В общей сложности у них изъято свыше 300 килограммов рыбы, а также весь необходимый инвентарь: лодки, лодочные моторы, синтетические сети, весла.

«По всем этим фактам в отношении задержанных проводится досудебное расследование по статье 335 УК РК, санкция которой предусматривает лишение свободы сроком до шести лет», – отметил начальник ДП ВКО Сагат Мадиев.