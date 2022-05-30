22:41
30 Мая 2022 22:26
Браконьеров задержали на Каспии
АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Задержанных рыбаков передали в правоохранительные органы, сообщили в пресс-службе инспекции рыбного хозяйства региона, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Трех жителей Мангистау задержали на Каспии за незаконный вылов осетра.
Сотрудники Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства 29 мая задержали троих мужчин в акватории моря в рамках акции «Бекiре-2022». Подозреваемые были на плавательном средстве типа байда с двумя подвесными моторами марки «Yamaha-250».
«В самой лодке обнаружено 17 тушек осетров, сети, резиновая лодка, навигационные приборы GPS «Garmin», эхолот», - сообщили в пресс-службе рыбной инспекции Мангистауской области.
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