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вчера 21:05
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вчера 17:37
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вчера 15:00
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вчера 11:50
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Браконьеров, убивших сайгаков ради рогов, задержали в Атырауской области
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Браконьеров, убивших сайгаков ради рогов, задержали в Атырауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Как рассказали в областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Атырауской области, преступление произошло на территории Махамбетского района.
В степи инспекторами была замечена машина, при преследовании которой находившиеся в ней люди выбросили из окна мешок.
Инспекторам удалось задержать машину. Кроме водителя, в ней находилось двое пассажиров. В салоне было обнаружено охотничье ружье. В ранее выброшенном мешке инспекторы обнаружили две пары окровавленных сайгачьих рогов. Проехав по следу задержанной машины, инспекторы обнаружили одного из убитых сайгаков.
Оформленные материалы дела о браконьерстве переданы в отдел полиции Махамбетского района для дальнейшего расследования и принятия процессуальных мер.
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