Браконьеров, убивших сайгаков ради рогов, задержали в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Браконьеров, убивших сайгаков ради рогов, задержали в Атырауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказали в областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Атырауской области, преступление произошло на территории Махамбетского района.

В степи инспекторами была замечена машина, при преследовании которой находившиеся в ней люди выбросили из окна мешок.

Инспекторам удалось задержать машину. Кроме водителя, в ней находилось двое пассажиров. В салоне было обнаружено охотничье ружье. В ранее выброшенном мешке инспекторы обнаружили две пары окровавленных сайгачьих рогов. Проехав по следу задержанной машины, инспекторы обнаружили одного из убитых сайгаков.

Оформленные материалы дела о браконьерстве переданы в отдел полиции Махамбетского района для дальнейшего расследования и принятия процессуальных мер.