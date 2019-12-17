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Браконьеров, убивших сайгаков ради рогов, задержали в Атырауской области

17 Декабря 2019 17:46
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Браконьеров, убивших сайгаков ради рогов, задержали в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Браконьеров, убивших сайгаков ради рогов, задержали в Атырауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Как рассказали в областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Атырауской области, преступление произошло на территории Махамбетского района.

В степи инспекторами была замечена машина, при преследовании которой находившиеся в ней люди выбросили из окна мешок.

Инспекторам удалось задержать машину. Кроме водителя, в ней находилось двое пассажиров. В салоне было обнаружено охотничье ружье. В ранее выброшенном мешке инспекторы обнаружили две пары окровавленных сайгачьих рогов. Проехав по следу задержанной машины, инспекторы обнаружили одного из убитых сайгаков.

Оформленные материалы дела о браконьерстве переданы в отдел полиции Махамбетского района для дальнейшего расследования и принятия процессуальных мер.

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Ключевые слова: Атырауская область, Борьба с преступностью, Экология,
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Автор:

А. Соколов

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