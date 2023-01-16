Браконьеров с тушей сайгака задержали в жамбылском заповеднике

16 Января 2023, 16:10

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Жамбылские полицейские задержали браконьеров на территории заповедника с тушей сайгака, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Инспекторы природоохранной полиции Мойынкумского района совместно с представителями регионального управления «Охотзоопром» в ходе проведения республиканской акции «Сайгак» на территории особо-охраняемого государственного природного заказника «Андасай» задержали двух мужчин во время разделки туши сайгака. Ими оказались 23-летний и 24-летний жители Мойынкумского района.

При проверке у задержанных изъяты разделанная туша сайгака, два охотничьих гладкоствольных ружья, патроны и нож.

По данному факту было начато досудебное расследование по статье 337 части 4 УК РК «Незаконная охота».

Подозреваемые полностью признали свою вину. Назначен ряд необходимых экспертиз.

За совершение указанного преступления Уголовным кодексом Республики Казахстан предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до 6 тысяч МРП либо исправительных работ в том же размере, либо ограничения свободы на срок от 3 до 6 лет, либо лишения свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 7 лет.

Фото: polisia.kz